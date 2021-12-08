Байден заявил, что США не планируют использовать войска из-за разногласий с РФ по Украине

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США не рассматривают идею ввода своих войск на территорию Украины из-за разногласий с Россией. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, во время переговоров с Владимиром Путиным он был достаточно прямолинеен.
"Он (Путин. – Прим. ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", – цитирует Байдена ТАСС.
Он также подчеркнул, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих обязательств перед Киевом.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов двух стран не приходится. По его словам, продвинуться не удалось и в вопросе функционирования диппредставительств.
О дате следующих переговоров Путина и Байдена пока неизвестно – Песков
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