Байден заявил, что США не планируют использовать войска из-за разногласий с РФ по Украине

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США не рассматривают идею ввода своих войск на территорию Украины из-за разногласий с Россией. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По его словам, во время переговоров с Владимиром Путиным он был достаточно прямолинеен.

"Он (Путин. – Прим. ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", – цитирует Байдена ТАСС.

Он также подчеркнул, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих обязательств перед Киевом.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов двух стран не приходится. По его словам, продвинуться не удалось и в вопросе функционирования диппредставительств.

