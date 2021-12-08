Путин назвал беседу с Байденом открытой, предметной и конструктивной

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Владимир Путин оценил переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

"Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", – отметил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

При этом Путин подчеркнул, что у РФ и США есть возможность продолжить диалог.

Накануне Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они длились чуть более двух часов.

Главы государств подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.

Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.

Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов не приходится.

