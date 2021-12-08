Песков оценил возможность потепления в отношениях РФ и США

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Говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена не приходится, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Повода для оптимизма также пока нет, сообщает газета "Известия".

"Тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым "красным линиям", если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры", – подчеркнул Песков.

По его словам, продвинуться не удалось и в вопросе функционирования диппредставительств. Песков рассказал, что Путин предложил обнулить все ограничения, однако Байден не был готов это обсуждать.

"Сложный разговор будет продолжен", – добавил пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул, что говорить о последующих визитах президентов США и России пока рано.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Путин и Байден поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что США и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины. Он также ясно дал понять, что в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Путин же призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

