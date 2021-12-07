Путин и Байден поручили продолжить диалог РФ и США по Украине

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Владимир Путин и Джо Байден поручили продолжить диалог двух стран по Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Оба президента дали указания своим командам продолжать работу, США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", – говорится в сообщении.

Байден отметил, что США и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины. Он также ясно дал понять, что в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Помимо этого, во время переговоров лидеры государств обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность и совместную работу по региональным вопросам, в частности по проблемам Ирана.

Переговоры Путина и Байдена длились чуть более двух часов. Общение лидеров государств проводилось по защищенной видеосвязи.

В Белом доме заявили, что после завершения переговоров Байден планирует пообщаться с европейскими союзниками. Американский президент поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

