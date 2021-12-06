Песков призвал не предаваться эмоциональным ожиданиям от встречи Путина и Байдена

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предаваться экзальтированным и эмоциональным ожиданиям от встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

"Им есть что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется. Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог", – сказал он в интервью Первому каналу.

При этом Песков отметил, что накопившиеся вопросы превратили отношения России и Штатов в авгиевы конюшни, расчистить которые за несколько часов переговоров вряд ли возможно.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк предположил, какие темы могут быть затронуты в рамках общения лидеров РФ и США. В частности, он выделил продление ограничений стратегического вооружения, а также космическую и кибернетическую безопасность.

"Кроме Украины, есть и другие важные серьезные региональные конфликты, которые находятся в центре внимания Москвы и Вашингтона. Путину и Байдену определенно будет о чем поговорить", – сказал эксперт радиостанции "Комсомольская правда".

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи. По словам Дмитрия Пескова, первые кадры продолжительной беседы покажут, однако общение будет производиться в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.

