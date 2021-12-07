Песков заявил, что Путин готов к взаимоуважительному диалогу с Байденом

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин готов к взаимоуважительному разговору с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Путин. – Прим. ред.) готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", – цитирует слова Пескова ТАСС.
По его словам, президент России готов выслушать позицию Байдена и дать своему американскому коллеге все необходимые разъяснения.
При этом представитель Кремля отметил, что новости о подготовке Вашингтоном новых санкций против России и огромное количество фейков способствуют росту напряженности в риторике сторон.
"Огромное количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что, скажем так, напряженность возрастает в риторике. Но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", – подчеркнул Песков.
Он добавил, что лидеры стран никогда не ведут переговоры, основываясь на эмоциях, а исходят прежде всего из своих национальных интересов.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.
Ожидается, что лидеры в том числе обсудят юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории сопредельных с ней стран.
Путин проведет переговоры с президентом США вечером 7 декабря
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