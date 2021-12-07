Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru
Состоявшиеся во вторник, 7 декабря, переговоры президентов России и Соединенных штатов носили откровенный и деловой характер. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", – говорится в сообщении.
Владимир Путин и Джо Байден подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.
Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, уточнили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Путин "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", а также высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.
Путин и Байден также обсудили взаимодействие между Россией и США. По мнению лидеров, сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.
Переговоры президентов России и США длились чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи.
В свою очередь, в Белом доме по итогам переговоров заявили, что Байден планирует пообщаться с европейскими союзниками. Американский президент поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: