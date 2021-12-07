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Политика

07 декабря, 23:08

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

политика

Фото: kremlin.ru

Состоявшиеся во вторник, 7 декабря, переговоры президентов России и Соединенных штатов носили откровенный и деловой характер. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", – говорится в сообщении.

Владимир Путин и Джо Байден подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.

Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, уточнили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", а также высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Путин и Байден также обсудили взаимодействие между Россией и США. По мнению лидеров, сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

Переговоры президентов России и США длились чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи.

В свою очередь, в Белом доме по итогам переговоров заявили, что Байден планирует пообщаться с европейскими союзниками. Американский президент поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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