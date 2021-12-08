Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена

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Владимир Зеленский оценил состоявшиеся переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский президент заявил, что в целом общение лидеров РФ и США прошло позитивно.

"Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США", – добавил он.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Путин и Байден поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что США и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины. Он также ясно дал понять, что в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Путин же призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов не приходится.

