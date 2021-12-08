Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя

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Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против "ползучей угрозы" в лице НАТО, которая продвигается к ее границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете "Известия".

"Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия", – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что "красными линиями" для Кремля станет размещение оружия на территории Украины и другие действия, угрожающие государственной безопасности России.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине.

Американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.