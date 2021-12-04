Байден заявил о непризнании ничьих красных линий в ситуации с Украиной

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Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, про которые говорил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Говоря о том, как предотвратить "вторжение России на Украину", американский лидер добавил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным.

"Мы давно знаем о российских действиях и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", – сказал американский лидер.

Ранее Путин сообщил что "красными линиями" для Кремля станут размещение оружия на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности РФ.

Телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину.

По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе. Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.

При этом некоторые члены администрации президента США выступают против такой поддержки. Сторонники этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.

Американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.