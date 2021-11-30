Путин заявил, что РФ может ответить на появление на Украине угрожающих ударных комплексов

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Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов. Об этом заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

По его словам, если на территории Украины появятся комплексы, то подлетное время до Москвы составит 7–10 минут. При этом гиперзвуковое оружие долетит за 5 минут, отметил Путин.

"А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", – подчеркнул президент России.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский сказал, что российская армия обратится в бегство в случае боестолкновения с ВСУ.

По мнению полковника, российская армия труслива и не готова к ответу на действия украинских Вооруженных сил. Военный отметил, что Россия якобы стремится начать захватническую войну, в то же время Украина намерена защитить свою родную землю.

