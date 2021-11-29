Украинский полковник заявил, что ВСУ "обратят трусливую российскую армию в бегство"

Фото: ТАСС/Николай Лазаренко

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский считает, что российская армия обратится в бегство в случае боестолкновения с ВСУ. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Апостроф".

По мнению полковника, российская армия труслива и не готова к ответу на действия украинских вооруженных сил.

"Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня", – сказал Недзельский.

Военный отметил, что Россия якобы стремится начать захватническую войну. В то же время Украина намерена защитить свою родную землю.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.