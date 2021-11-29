Песков назвал минские договоренности базой для урегулирования ситуации с Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минские договоренности являются единственной базой для урегулирования ситуации с Украиной. В связи с этим в Кремле считают важным претворять их в жизнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

"Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящий момент этого не наблюдается.

"Важно также сохранить минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Это главное", – добавил Песков.

Ранее аналитик Александр Кочетков допустил, что Украина может начать сближаться с Россией в случае прекращения финансирования со стороны Запада. Он отметил, что в данный момент Украина не может пойти на выполнение минских договоренностей, поскольку следование соглашениям ознаменует потерю относительной независимости страны.