Посольство РФ в США оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Посольство России в США оценило слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о попытках мирно разрешить конфликт в Донбассе.
"Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Дипломаты выразили надежду на то, что Вашингтон повлияет на стратегического партнера, а он, в свою очередь, выполнит свои обязательства по координации с Донбассом.
Ранее Псаки заявила, что руководство США приветствует слова Владимира Путина о том, что внутриукраинский конфликт должен быть решен мирным путем на основе Минских соглашений.
Также она коснулась возможных контактов президентов РФ и США. Псаки отметила, что Москве и Вашингтону важно поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий, однако в Белом доме пока не готовы анонсировать будущие встречи или телефонные переговоры двух лидеров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: