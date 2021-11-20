Посольство РФ в США оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе

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Посольство России в США оценило слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о попытках мирно разрешить конфликт в Донбассе.

"Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты выразили надежду на то, что Вашингтон повлияет на стратегического партнера, а он, в свою очередь, выполнит свои обязательства по координации с Донбассом.

Ранее Псаки заявила, что руководство США приветствует слова Владимира Путина о том, что внутриукраинский конфликт должен быть решен мирным путем на основе Минских соглашений.

Также она коснулась возможных контактов президентов РФ и США. Псаки отметила, что Москве и Вашингтону важно поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий, однако в Белом доме пока не готовы анонсировать будущие встречи или телефонные переговоры двух лидеров.

