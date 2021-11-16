В МИД Франции и Германии пригрозили России последствиями в случае нарушения границ Украины

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан предупредили Россию о последствиях в случае подрыва территориальной целостности Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Совместное заявление министров было сделано по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В документе говорится, что военная активность РФ у границ Украины вызывает обеспокоенность.
"Мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачно информировать о своей военной активности", – отмечается в заявлении.
Ранее Bloomberg сообщил, что американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Речь идет о военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что это уже не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооруженных сил на территории РФ. Он также подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что передвижение ВС России на своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность.
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