В МИД Франции и Германии пригрозили России последствиями в случае нарушения границ Украины

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Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан предупредили Россию о последствиях в случае подрыва территориальной целостности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Совместное заявление министров было сделано по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В документе говорится, что военная активность РФ у границ Украины вызывает обеспокоенность.

"Мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачно информировать о своей военной активности", – отмечается в заявлении.

Ранее Bloomberg сообщил, что американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Речь идет о военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что это уже не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооруженных сил на территории РФ. Он также подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что передвижение ВС России на своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность.