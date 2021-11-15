В Госдепе заявили, что Лукашенко отвлек внимание от действий России у границы с Украиной

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Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.
Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.
"Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия <...> угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", – приводит его слова РИА Новости.
Там также сказано, что США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставить Москву платить за военную агрессию.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши, а теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность. Российский лидер подчеркнул, что Россия никоим образом не причастна к происходящим событиям.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС – Путин
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