В Госдепе заявили, что Лукашенко отвлек внимание от действий России у границы с Украиной

Фото: depositphotos/teamtime

Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

"Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия <...> угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", – приводит его слова РИА Новости.

Там также сказано, что США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставить Москву платить за военную агрессию.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши, а теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность. Российский лидер подчеркнул, что Россия никоим образом не причастна к происходящим событиям.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.