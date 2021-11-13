Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая

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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования 17-й механизированной бригады Войска польского.

"Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады", – говорится в сообщении.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео тогда попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии, без сомнения, принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе.

