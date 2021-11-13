Байден заявил, что США донесли до России обеспокоенность кризисом на границе Белоруссии

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Американские власти довели до сведения России и Белоруссии свою обеспокоенность из-за ситуации на польско-белорусской границе, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема", – приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что у границы с Польшей сейчас находятся более двух тысяч мигрантов. Он также добавил, что они хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС, однако польские военные травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра.

Рыбаков указал, что у Минска есть на этот счет неопровержимые доказательства и многочисленные свидетельства.