В России осудили попытку Запада свести счеты с Минском из-за мигрантов

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
Россия осуждает попытки стран Запада свести счеты с Белоруссией, обвиняя ее в разжигании миграционного кризиса. Об этом заявил представитель постпредства РФ при ООН Степан Кузьменков.
"Мы осуждаем оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению дипломата, отдельные западные государства решили использовать обсуждение важной темы в своих конъюнктурных целях. Кузьменков также заявил, что Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии. 12 ноября стало известно, что группе мигрантов удалось прорваться на территорию Польши в пункте пропуска "Брузги". В Варшаве после этого заявили, что с прорывом границы нелегалам помог Минск.
В госпогранкомитете Белоруссии, в свою очередь, заявили, что Польша на этот счет распространяет заведомо ложные сведения, чтобы дискредитировать военнослужащих Белоруссии.
Из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе застряли товары в Россию
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