Постпред Белоруссии в ООН оценил ситуацию на границе страны

11:02
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Ситуация на границе Белоруссии, к которой соседние страны стягивают военную технику, накалена, сообщил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Рыбаков напомнил, что усиление военного компонента на границе наблюдается в Польше и Литве. Более того, Украина сделала заявление, что к границе подтянут дополнительные силы пограничников и военнослужащих.
Он добавил, что в рамках договоренностей о Союзном государстве приняты определенные меры, в связи с чем российские ВКС совместно с белорусскими начали патрулировать границы.
По его словам, любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям.
"Поэтому мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы, в том числе и с помощью Вооруженных сил Белоруссии совместно с Вооруженными силами России в рамках нашего сотрудничества в Союзном государстве", – заключил он.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал происходящее гуманитарной катастрофой и заявил, что этот конфликт устроила Польша.
Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу
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