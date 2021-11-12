Постпред Белоруссии в ООН оценил ситуацию на границе страны

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Ситуация на границе Белоруссии, к которой соседние страны стягивают военную технику, накалена, сообщил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Рыбаков напомнил, что усиление военного компонента на границе наблюдается в Польше и Литве. Более того, Украина сделала заявление, что к границе подтянут дополнительные силы пограничников и военнослужащих.

Он добавил, что в рамках договоренностей о Союзном государстве приняты определенные меры, в связи с чем российские ВКС совместно с белорусскими начали патрулировать границы.

По его словам, любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям.

"Поэтому мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы, в том числе и с помощью Вооруженных сил Белоруссии совместно с Вооруженными силами России в рамках нашего сотрудничества в Союзном государстве", – заключил он.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал происходящее гуманитарной катастрофой и заявил, что этот конфликт устроила Польша.

