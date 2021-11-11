Россия не имеет отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши – Песков

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Заявления о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе безосновательны, Москва не имеет никакого отношения к данной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Первые подобные заявления о якобы эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши. Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши", – сказал Песков.

По его словам, данная ситуация не может не вызывать обеспокоенность у всех здравомыслящих европейцев, поскольку присутствие на границе военных чревато опасными последствиями.

"Рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди, я имею в виду военных, – это, конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас, наверное, всех трезвомыслящих людей в Европе", – заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши лежит на России. Песков назвал эти слова неприемлемыми.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, в свою очередь, признал, что европейские страны не располагают информацией, прямо свидетельствующей о причастности России к данной ситуации.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.

