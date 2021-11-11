Песков прокомментировал возможные санкции Запада против "Аэрофлота"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что идея Запада ввести санкции против российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за перевозки мигрантов в Белоруссию живет только в информационных вбросах, сообщает РИА Новости.

"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участия", – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил о заявлении "Аэрофлота" о том, что компания не занимается перевозкой мигрантов в Минск. Он также заметил, что, если какие-то авиакомпании и перевозят мигрантов в Белоруссию, это не противоречит международным нормам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши лежит на России. В Кремле назвали эти слова неприемлемыми.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.

