В Кремле прокомментировали слова Моравецкого об ответственности РФ за ЧП с мигрантами

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В Кремле считают неприемлемыми слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об ответственности РФ за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", – сказал Песков.
Также представитель Кремля сообщил, что на фоне ситуации на границе Белоруссии и Польши констатируют нежелание европейцев показывать приверженность идеалам гуманизма.
Отмечается, что в Кремле глубоко озабочены ситуацией на белорусско-польской границе, однако в действительности эта проблема с тысячами людей, сообщил Песков.
Накануне к польско-белорусской границе прибыли толпы мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За сутки польские власти зафиксировали более 300 попыток ее незаконного пересечения.
В Сети появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Позже польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.
В связи с ситуацией на границе Польша перебросила антитеррористические подразделения, а на месте развернули дополнительные патрули Пограничной стражи.
Прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
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