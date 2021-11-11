Во Франции заявили о непричастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии

Фото: ТАСС/пограничный комитет Белоруссии

Европейские страны не располагают информацией, прямо свидетельствующей о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Что касается России, у нас нет элементов, которые бы показывали [ее] соучастие в этом деле", – сказал он в эфире телеканала BFMTV.

При этом Бон отметил, что Россия располагает механизмами влияния на власти Белоруссии, с помощью которых может поспособствовать урегулированию ситуации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши лежит на России. В Кремле назвали эти слова неприемлемыми.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.

