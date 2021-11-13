В Белоруссии заявили, что у границы с Польшей находятся более 2 тыс мигрантов

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Более двух тысяч мигрантов находятся у белорусско-польской границы, сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Сейчас на линии границы находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Они хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", – приводит слова дипломата ТАСС.

Рыбаков указал, что у Минска есть неопровержимые доказательства и многочисленные свидетельства неприемлемого поведения польских военных на границе.

"Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов как предлог для выкачивания из ЕС финансирования и оправдания своей антииммигрантской политики и многочисленных нарушений соответствующих международных обязательств", – добавил политик.

По его мнению, Варшава и Вильнюс пытаются повысить свою роль в европейской политике за счет демонизации Минска.

Ранее представитель постпредства РФ при ООН Степан Кузьменков заявил, что Россия осуждает попытки стран Запада свести счеты с Белоруссией, обвиняя ее в разжигании миграционного кризиса. По мнению дипломата, отдельные западные государства решили использовать обсуждение данной темы в своих конъюнктурных целях.

Кузьменков также заявил, что Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск.