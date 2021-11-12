Песков назвал пустым нагнетанием заявление США о том, что РФ может вторгнуться на Украину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что Россия может вторгнуться на Украину.

"Подобные заголовки – не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", – приводит его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что это уже не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооруженных сил на территории РФ. Пресс-секретарь также подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что передвижение ВС России на своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины. Он также призвал не забывать об американских военных кораблях, которые сейчас находятся в Черном море. Полянский счел такие действия Вашингтона провокационными.

Дипломат также добавил, что у России есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 30 октября в акватории Черного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney.

До этого советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в Киеве ведут работу сразу над несколькими военными сценариями в случае нападения Москвы.