Генерал ВСУ пообещал устроить России "кровавую баню" в случае начала боевых действий

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Украина устроит России "кровавую баню" в случае, если между странами начнутся боевые действия. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье издания "Главред".

Генерал ВСУ выразил уверенность, что Россия готовится к началу боевых действий.

"Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", – подчеркнул Романенко.

Военачальник также заявил, что РФ якобы перебрасывает войска к границе на протяжении последних недель.

"В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения", – подытожил генерал.

Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.