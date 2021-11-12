В постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует военное вторжение на Украину

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Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета. Потому что много угроз исходят от Украины", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Полянский также призвал не забывать об американский военных кораблях, которые сейчас находятся в Черном море. По словам первого зампостпреда РФ при ООН, такие действия Вашингтона являются провокационными.
"Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море", – указал он.
Дипломат также добавил, что у России есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 30 октября в акватории Черного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney.
До этого советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в Киеве ведут работу сразу над несколькими военными сценариями в случае нападения Москвы.
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