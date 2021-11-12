США предупредили Европу о возможном вторжении России на территорию Украины – СМИ

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Американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Bloomberg.

Речь идет о возможной военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов. Уточняется, что Вашингтон еще не поделился точными данными на этот счет с властями Евросоюза.

Агентство также приводит слова близкого к Кремлю источника, который утверждает, что Москва не намерена начинать войну с Киевом, а просто хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.

При этом другой анонимный собеседник сообщил, что у России нет плана наступления на Украину, есть план реагирования на провокации со стороны данного государства.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, если это не будет вопросом защиты национального суверенитета. Он отметил, что от Киева исходит множество угроз.