США предупредили Европу о возможном вторжении России на территорию Украины – СМИ

01:03
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Bloomberg.
Речь идет о возможной военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов. Уточняется, что Вашингтон еще не поделился точными данными на этот счет с властями Евросоюза.
Агентство также приводит слова близкого к Кремлю источника, который утверждает, что Москва не намерена начинать войну с Киевом, а просто хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.
При этом другой анонимный собеседник сообщил, что у России нет плана наступления на Украину, есть план реагирования на провокации со стороны данного государства.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, если это не будет вопросом защиты национального суверенитета. Он отметил, что от Киева исходит множество угроз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: