В США поприветствовали слова Путина о мирном решении конфликта на Донбассе

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Руководство Соединенных Штатов приветствует слова президента России Владимира Путина о том, что внутриукраинский конфликт должен быть решен мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей", – приводит ее слова РИА Новости.

Помимо этого ранее российских лидер заявил, что конфликт на Донбассе еще далек от разрешения. По его словам, это связано с саботированием Киевом договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата". Он также обратил внимание на роль ФРГ и Франции, которые в этом потакают Украине.

Представитель администрации президента США также коснулась возможных контактов президентов двух стран. Она отметила, что Москве и Вашингтону важно поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий, однако в Белом доме пока не готовы анонсировать будущие встречи или телефонные переговоры двух лидеров.

Журналисты поинтересовались у Псаки о возможной дополнительной военной помощи Украине со стороны США. Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь отметила, что не может назвать какие бы то ни было сроки, и в то же время подчеркнула, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву значительную поддержку, в том числе военного и мирного характера.

Путин между тем в своем выступлении ранее отмечал, что ситуацию на Донбассе обостряют и поставки Западом летального оружия Украине.

