Вооружения НАТО вдохновляют Украину на силовое решение проблемы Донбасса – Песков

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Украина "накачивается натовскими вооружениями", из-за чего может решить прибегнуть к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все это (вооружения НАТО. – Прим. ред.) вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами", – цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, подобное гипотетическое решение Киева стало бы новым шагом в сторону еще одной катастрофы.

Ранее Владимир Путин заявил, что внутриукраинский кризис еще далек от разрешения. По его словам, Киев демонстративно не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений, а также договоренности, достигнутые в "нормандском формате". Франция и Германия между тем Украине в этом потакают, заключил президент.

