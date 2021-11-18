В США назвали условие, при котором Украина сможет отобрать Крым у России

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Украина получит возможность забрать Крым у России лишь в случае сокрушительного военного поражения Москвы. Такое мнение высказал американский обозреватель Анатоль Ливен в материале для журнала Nation.

Эксперт провел анализ минских соглашений по Донбассу и выяснил, что в документах нет упоминаний о претензиях Украины на российский полуостров. Ливен выразил мнение, что исключение темы Крыма из повестки дня стало вопросом времени.

"Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне", – считает обозреватель.

Ливен также заявил, что в данный момент разговоры о статусе полуострова невозможны.

"Этот вопрос надо просто положить на полку, пока он не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение", – написал специалист.

Обозреватель отмечает, что только безумные американские политики поддерживают вооруженное решение украинского вопроса. По мнению Ливена, война между Россией и США станет катастрофической по последствиям, при этом победу одержит Москва.

"Велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад", – пояснил свою точку зрения автор статьи.

Ливен подытожил, что конфликт на востоке Украины имеет простое решение. Для этого Киев должен следовать минским договоренностям, написал аналитик.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий. По его словам, ответственность за обострение ситуации лежит на Украине, которая ведет чрезвычайно опасную игру.