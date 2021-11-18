Путин заявил, что кризис на Украине далек от разрешения

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Украинский кризис пока далек от разрешения, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД.

Он отметил, что кризис на Украине находится в числе наиболее остро чувствительных для России.

"Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в "нормандском формате", – отметил Путин.

Президент РФ также отметил, что ФРГ и Франция на словах не оспаривают Минские соглашения, но на деле потакают Киеву. По его словам, это заводит переговоры и урегулирование в тупик.

Ситуацию в Донбассе обостряют и поставки Западом летального оружия Украине, и провокации военных в Черном море.

Ранее Путин подписал указ об оказании поддержки районам Донецкой и Луганской областей. Уточняется, что меры принимаются для недопущения снижения уровня жизни населения в условиях экономической блокады и ухудшения ситуации с COVID-19.

