Порошенко оценил указ Путина об оказании поддержки районам Донецкой и Луганской областей

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Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал указ российского лидера Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки районам Донецкой и Луганской областей. Об этом украинский политик написал в своем телеграм-канале.

Порошенко выразил мнение, что документ фиксирует новые границы российской агрессии.

"Указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования", – считает экс-президент.

Порошенко предложил украинским властям потребовать отмены этого указа. Кроме того, Россия должна вернуть предприятия Украины, а также аннулировать рублевую зону и отменить указ о паспортизации, отметил политик.

"Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины", – написал Порошенко.

Он также призвал в качестве санкций остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2".

Накануне Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей. Уточнялось, что меры принимаются для недопущения снижения уровня жизни населения в условиях экономической блокады и ухудшения ситуации с COVID-19.