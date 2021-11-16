Захарова пословицей прокомментировала заявление Кулебы о российской поддержке Донбассу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пословицей прокомментировала заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Накануне Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей. В свою очередь, Кулеба заявил, что указ российского президента идет вразрез с Минскими соглашениями.
"На воре и шапка горит", – ответила Захарова главе МИД Украины.
Российский дипломат пояснила, что именно украинская сторона принимала законы, противоречащие минским договоренностям. Кроме того, власти Украины много раз сомневались в актуальности комплекса мер и отказывались от их выполнения, обратила внимание Захарова.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ российского президента является пощечиной для тех, кто искал мирного урегулирования конфликта. Украинский политик выразил мнение, что документ фиксирует новые границы российской агрессии.
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