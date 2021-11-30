В США назвали катастрофой возможную войну с Россией из-за Украины

Фото: depositphotos/Aquir014b

Соединенные Штаты ожидает катастрофа в случае военного конфликта с Россией из-за Украины. Такое мнение выразила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер, сообщает Fox News.

По словам эксперта, подобный конфликт обернется для США масштабными потерями.

"Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан", – заявила Коффлер.

Офицер допустила, что Россия в целях самообороны нанесет превентивные ответные удары по территории США, используя космические и кибернетические технологии. Недавние испытания РФ показали способность сбить американские спутники, отметила она.

После первого удара в мире может начаться ядерная война. В этом случае американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, считает Коффлер.

Эксперт подчеркнула, что Россию никто не смог победить на ее территории.

"Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", – напомнила американский офицер.

Она выразила мнение, что Украина не входит в число важных интересов безопасности США.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.