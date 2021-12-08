Байден заявил о готовящейся встрече для обсуждения обеспокоенностей РФ о НАТО

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Встреча для обсуждения обеспокоенностей России о расширении НАТО готовится на высоком уровне. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он также подчеркнул, что на встрече обсудят выработку необходимых для снижения напряженности на восточном фланге мер.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией", – цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют оказывать Украине дополнительную военную помощь. Кирби также сообщил, что до конца текущей недели Вашингтон направит Киеву последнюю, запланированную на этот год партию военной помощи. Она включает поставку стрелкового оружия и боеприпасов.

