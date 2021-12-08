Путин назвал вопрос о нападении России на Украину провокационным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника – президента США господина Байдена", – подчеркнул российский лидер.

Ранее президент РФ назвал состоявшуюся беседу с Джо Байденом открытой, предметной и конструктивной. Путин обратил внимание на то, что у России и США есть возможность продолжить диалог.

Во время переговоров главы государств подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.

Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров Путина и Байдена не приходится.

