Путин назвал вопрос о нападении России на Украину провокационным

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника – президента США господина Байдена", – подчеркнул российский лидер.
Ранее президент РФ назвал состоявшуюся беседу с Джо Байденом открытой, предметной и конструктивной. Путин обратил внимание на то, что у России и США есть возможность продолжить диалог.
Во время переговоров главы государств подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.
Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров Путина и Байдена не приходится.
Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию
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