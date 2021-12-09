Генштаб предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, поставки Украине вертолетов, беспилотников и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Это, подчеркнул Герасимов, ведет к обострению и без того накаленной обстановки.

"Киев не выполняет минские договоренности. Украинские Вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства", – цитирует его РИА Новости.

При этом Герасимов назвал ложью информацию о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину. Также он заметил, что военная деятельность внутри своего государства не требует уведомления.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства", – заявил глава Генштаба.

Ранее в Кремле сообщили об озабоченности из-за стягивания Украиной войск в Донбасс. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это может свидетельствовать о стремлении Киева к силовому разрешению конфликта.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, что составляет половину личного состава украинской армии. Она отметила, что фактический отказ Украины от мирного урегулирования вопроса вызывает серьезное беспокойство у Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен вести диалог с Москвой, осознавая силу и мощь своей армии.

СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Меры якобы могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары.

