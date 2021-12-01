Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная и мощная армия", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не боится прямого общения. Также в Киеве четко понимают, какие страны Европы по-настоящему поддерживают Украину, а какие – лишь делают вид.
"Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте, а если не хотим, хотим просто ходить и про это говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе просто поставим точку, просто и честно, и поймем наконец, [что это] наше государство", – завершил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от разрешения. По его словам, это связано с саботированием Киевом договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата". Он также обратил внимание на роль ФРГ и Франции, которые в этом потакают Украине.
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