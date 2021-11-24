Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса

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Евросоюз сожалеет о подписании Владимиром Путиным указа о поддержке Донбасса и призывает отменить это решение. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза, которое цитирует РИА Новости.

"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских соглашений", – говорится в заявлении.

Отмечается, что такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке республики.

22 ноября Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Также документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР или ЛНР и обратно.

Ранее сообщалось, что власти США поддерживают контакты с Россией по обстановке вокруг Украины. Переговоры с российской стороной осуществлялись, в частности, по линиями Госдепа, Совета национальной безопасности и разведывательного сообщества.

До этого американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.

