Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса

Фото: Depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз сожалеет о подписании Владимиром Путиным указа о поддержке Донбасса и призывает отменить это решение. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза, которое цитирует РИА Новости.
"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских соглашений", – говорится в заявлении.
Отмечается, что такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке республики.
22 ноября Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Также документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР или ЛНР и обратно.
Ранее сообщалось, что власти США поддерживают контакты с Россией по обстановке вокруг Украины. Переговоры с российской стороной осуществлялись, в частности, по линиями Госдепа, Совета национальной безопасности и разведывательного сообщества.
До этого американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: