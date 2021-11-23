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Власти США поддерживают контакты с Россией по обстановке вокруг Украины. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет РИА Новости.

"Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто", – подтвердил Прайс.

Спикер отметил, что переговоры с российской стороной осуществлялись, в частности, по линиями Госдепа, Совета национальной безопасности и разведывательного сообщества.

"Вы знаете о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву несколько недель назад", – напомнил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Прайс подчеркнул, что маневры российских войск на своей территории вблизи украинской границы все также беспокоят Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что американские власти оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в США планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину из стран Североатлантического альянса ведут к росту напряженности на линии соприкосновения. Представитель Кремля выразил мнение, что отправку военных советников и поставку оружия надо исключать.