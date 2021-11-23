Поставки оружия из стран НАТО на Украину ведут к росту напряженности в Донбассе – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поставки оружия на Украину из стран Североатлантического альянса ведут к росту напряженности на линии соприкосновения, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что отправку на Украину военных советников и поставку оружия надо исключать.
"Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из США, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", – пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что американские власти оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.
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