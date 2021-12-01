В Кремле сообщили об озабоченности из-за стягивания Украиной войск в Донбасс

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Стягивание Украиной техники и военных к линии разграничения в Донбассе может свидетельствовать о стремлении Киева к силовому разрешению конфликта, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли Россия принять какие-либо меры по деэскалации, он отметил, что Кремль не располагает такими возможностями.

"Мы видели сообщения о том, что свыше 120 тысяч военных стянуты к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что агрессивные и нацеленные на обострение противостояния шаги Украины сопровождаются поощрительными действиями НАТО, которые заключаются в активизации внеплановых учений у границ России.

"Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО и учениями в иных композициях. Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам", – заключил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, что составляет половину личного состава украинской армии. Она отметила, что фактический отказ Украины от мирного урегулирования вопроса вызывает серьезное беспокойство у Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен вести диалог с Москвой, осознавая силу и мощь своей армии.