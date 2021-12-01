Белоруссия займет сторону России в случае агрессии со стороны Украины – Лукашенко

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В случае агрессивных действий со стороны Украины Белоруссия выступит в поддержку России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией. Это главное", – сказал Лукашенко.
Он отметил, что никогда не встанет на сторону "националистического угара", который, по мнению Лукашенко, в настоящее время наблюдается на Украине.
"Я буду делать все, для того чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение", – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году.
Также президент Белоруссии заявил, что предложит России разместить на территории страны ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичное вооружение на территории Польши.
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