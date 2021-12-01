Кулеба пригрозил Лукашенко последствиями в случае признания Крыма российским

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Белоруссию ждут последствия со стороны Украины в случае признания Крыма российским. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет агентство "Укринформ".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году. Он отметил, что его предстоящая поездка на полуостров будет означать признание Крыма частью РФ.
По словам Кулебы, Украина будет внимательно наблюдать за дальнейшими действиями Лукашенко.
"Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям", – сказал глава украинского МИД.
Кулеба пообещал, что Украина будет "действовать по полной" в случае признания Крыма российским. Он добавил, что Киев не станет воздерживаться в вопросе о принадлежности полуострова.
В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым в День народного единства. Российский лидер в ответ подчеркнул, что будет рад видеть своего коллегу на полуострове.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым.
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