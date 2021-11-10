В СФ отреагировали на слова сестры Ротару о статусе Крыма

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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала слова украинской певицы Аурики Ротару, сестры Софии Ротару, о возвращении Крыма. Об этом сообщает News.ru.

"Я приглашаю сестер Ротару в Крым, тем более что у Софии Ротару есть собственность в Ялте и она регулярно приезжает к нам в Россию на гастроли с концертами", – заявила сенатор.

Ранее Аурика Ротару заявила, что ее родственница не посещает Крым, поскольку ждет возвращения полуострова Украине. Такое высказывание Ковитиди оценила как дань политической моде.

По словам Аурики Ротару, ее сестра ранее закрыла свой отель Villa Sofia в Ялте.

В 2019 году звезды шоу-бизнеса и российские политики выступили в поддержку Софии Ротару, которую раскритиковали за выступление на фестивале "Песня года" в России.