Директор Ротару назвал травлю артистки в России заказной

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Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров считает заказом критику в адрес певицы, опубликованную в некоторых СМИ из-за ее планов выступить в Москве.

По его словам, артистка отменила свое участие в "Песне года" в прошлом году из-за военного положения на Украине. Лавров уточнил, что в команде Ротару много мужчин, которые не смогли бы покинуть страну.

Представитель певицы также опроверг сведения о том, что она финансировала украинскую армию, передает Ura.ru. Он добавил, что Ротару не станет судиться с журналистками, будучи неконфликтным человеком.

Лавров обратил внимание, что она редко выступает на коммерческих мероприятиях. Обвинения в том, что Ротару приедет в Россию ради денег, он назвал безосновательными.

Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский ранее заявил, что лучшим ответом на выступления певицы в России стали бы пустые места в зале. Он полагает, что у Минкультуры РФ "должен быть инструмент влияния на таких артистов". Рязанский отметил, что это не должны быть "черные списки", которые составляют, в частности, на Украине.

Партия "Коммунисты России" призвала россиян выключить телевизоры во время вступления Ротару на фестивале "Песня года". По мнению председателя ЦК партии Максима Сурайкина, она сочувствовала украинским националистам и не признавала воссоединения Крыма с Россией.