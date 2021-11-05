Песков сообщил, что у Лукашенко есть действующее приглашение в Крым

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть действующее приглашение посетить Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что Лукашенко получил приглашение в Крым давно.

Ранее Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым в День народного единства. Об этом он сказал на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что президент РФ обещал показать, что нового сделано в Крыму, однако не пригласил с собой в поездку.

В ответ Путин подчеркнул, что всегда будет рад видеть своего коллегу в Крыму.