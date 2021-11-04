Лукашенко пожаловался, что Путин не пригласил его в Крым

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался главе РФ Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым в День народного единства. Об этом он сказал на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Лукашенко отметил, что Путин обещал показать, что нового сделано в Крыму, однако не пригласил с собой в поездку в День народного единства.
"Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы", – подчеркнул президент Белоруссии.
Путин же заявил, что всегда будет рад видеть своего коллегу в Крыму. Тот же предложил российскому лидеру посетить Санкт-Петербурге и по возможности приехать в Минск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Лукашенко давно имеет приглашение посетить Крым.
Ранее Путин посетил Севастополь, где возложил цветы к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу. В своей речи он сказал, что крымская земля всегда будет символом не только конфликта, но и последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.
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